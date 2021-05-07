Белград, , 13:26 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 7 мая остро отреагировал на заявление главы хорватской дипломатии Гордана Грлича Радмана о том, что его страна разместит военную базу в Косово и Метохии.

Вулин напомнил, что численность военных какой-либо отдельной страны в рамках Международных сил в Косово (KFOR) определяется в соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН, а не на основании «договоренности братьев по оружию».

«Я не сомневаюсь, что Радман хотел бы распределить оккупационные силы на территории Сербии, но для этого ему понадобится гораздо больше, чем то, о чем они с Альбином Курти (премьер сепаратистского Косово — ИА REGNUM) могут придумать», — говорится в сообщении сербского МВД.

Вулин также прокомментировал заявление Радмана о том, что Хорватия выступает против любого передела границ на Балканах. По словам Вулина, если министр «государства, возникшего в результате развала СФРЮ, а до этого Королевства Югославия» говорит о нерушимости границ, тогда он, по всей видимости хочет сказать, что границы нельзя менять только в том случае, если это ведёт к объединению сербов. «Остается, чтобы Радман нам объяснил, как можно было менять границы в 1941, 1991, 2008 году, а после этого стало нельзя, и почему развал Сербии способствует миру, а объединение сербов является угрозой для стабильности», — говорится в сообщении сербского министра.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман во время визита в Приштину заявил о том, что его страна намерена открыть военную базу на территории Косово и Метохии. Также он выступил против передела границ на Балканах и раздела Косово и Метохии как варианта решения статуса южного сербского края.