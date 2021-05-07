Таллин, , 13:11 — REGNUM Индекс потребительских цен Эстонии в апреле нынешнего года повысился по сравнению с апрелем 2020 года на 1,9%, за месяц рост составил 0,4%. Об этом говорится в сообщении Департамента статистики страны.

На инфляцию в годовом сравнении больше всего повлияли изменения цен, связанных с электроэнергией и бензином. Так, на 20,3% выросли цены на электроснабжение частных клиентов. Бензин стал на 13,5% дороже, а транспортные средства подорожали на 6,1%, в том числе и подержанных автомобилей.

Из продуктов питания по сравнению с апрелем 2020 года более всего подорожали свежая рыба (16%), свежие овощи (16%), мучные смеси (13,9%) и детское питание (12%), но в то же время подешевел картофель (26%).

Отмечается, что в последний раз столь высокий рост индекса потребительских цен фиксировался в феврале 2020 года, когда он достигал 2,4%.