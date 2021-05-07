Таллин, , 13:06 — REGNUM Принятие парламентом Эстонии Рийгикогу законопроекта о помощи из Фонда восстановления экономики Евросоюза привязано к голосованию по доверию к кабинету министров и его экономической политике, поэтому предлагаемые парламентариями 766 поправок правительство решило игнорировать. Об этом говорится в пресс-релизе кабинета министров.

Поясняя решение, премьер-министр Кая Каллас отметила, что от ввода в использование средств европейского фонда напрямую зависит то, насколько быстро Эстония выйдет из кризиса.

«Здесь нельзя терять времени. Поэтому блокирование работы парламента 766 бессмысленными поправками было бы особенно болезненным для эстонского общества. Люди и предприятия должны быстро получить помощь, и по этой причине правительство решило вмешаться и увязать одобрение законопроекта с голосованием о доверии правительству», — заявила она.

Правительство Эстонии попросило запланировать второе чтение законопроекта о помощи фонда ЕС и принятие законопроекта в Рийгикогу на 10 мая.