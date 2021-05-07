Северобайкальск, Бурятия, 7 мая, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Бурятии спасатели спасли 42-летнего жителя Северобайкальска, провалившегося под лёд Байкала. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, мужчина рыбачил на весеннем льду недалеко от устья реки Слюдянка.

Лёд на озере Байкал Aysa t

Решив вернуться к машине, он собрал снасти и, сделав несколько шагов, провалился под лёд. Ему удалось выбраться обратно из воды, но лёд снова провалился. После этого мужчина позвонил в службу спасения.

По словам начальника местного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Олега Чеснокова, подходя со стороны «моря» они увидели лежащего на льду человека.

«Он находился примерно в 800 метрах от берега. Толщина льда около 45 см, но лёд игольчатый, наполнен водой, структура легко разрушается. Выбраться по такому льду самостоятельно не представляется возможным», — отметил он.

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