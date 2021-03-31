Кабанский район, Бурятия, , 10:12 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту смерти 53-летнего местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его тело было найдено на дне озера Байкал в 30 км от села Сухая.

Предварительно установлено, что покойный подрабатывал сторожем в строящемся на берегу озера гостевом доме. Он приехал сюда 25 марта и оставался один. Спустя два дня на турбазу приехал хозяин, но увидел пустое строение с открытыми дверями. Сторожа на месте не было.

Не сумев его найти, мужчина на следующий день позвал помощника, вместе с которым обследовали побережье. Пойдя по следу человека на льду озера, они пришли к расщелине шириной около полуметра. Рядом лежали сапог и шапка сторожа. Прибывшие на место водолазы МЧС под расщелиной обнаружили тело пропавшего.

«Вероятно, мужчина направился вглубь Байкала, чтобы найти место, где работала сотовая связь, чтобы позвонить по мобильному телефону. Отойдя от берега, он сквозь тонкий лед провалился в расщелину, пытался выбраться, для чего снял часть одежды, но не смог и утонул», — отметили в управлении.

Проверка в настоящее время продолжается. По её результатам будет принято правовое решение.

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