Стокгольм, , 13:42 — REGNUM По словам министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга сейчас в стране открылось окно возможностей для предотвращения активной вербовки молодых людей в ряды организованных преступных группировок. С этой целью сегодня, 7 мая, министр проведет встречу с представителями 26 муниципалитетов, которая будет всецело посвящена проблемам борьбы с организованной и подростковой преступностью. Об этом сообщило государственное новостное агентство TT.

По оценкам правительства, на каждого убитого члена ОПГ, приходится порядка десяти молодых людей, которые хотят занять его место. В Полиция Швеции намерены этот порочный круг разорвать.

«Мы видим, что в начале этого года количество перестрелок сокращается, и это создает окно возможностей, чтобы прекратить вербовку новых членов. Потому что, если мы этого не сделаем, существует риск того, что положительное развитие, которое мы сейчас наблюдаем, не окажется долгосрочным», — заявил Дамберг в интервью TT.

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