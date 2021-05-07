Москва, 7 мая, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Исследователи сервиса «Работа.ру» выяснили, что граждане России считают преподавателей, врачей и ученых обладателями несправедливо маленькой заработной платы.

Александр Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

Был проведен опрос, который показал, что, мнению граждан России, преподаватели должны получать в среднем 120 700 рублей в месяц. 64% опрошенных считают, что за свою работу они получают незаслуженно маленькую зарплату.

Медицинские работники, по мнению граждан, должны получать в среднем 122 800 рублей. 58% респондентов считают, что нынешний уровень зарплат медиков слишком низкий.

Средняя зарплата ученых должна быть на уровне 130 800 рублей. 36% жителей России уверены, что текущая средняя зарплата ученых неоправданно низкая.

Стоит отметить, что 33% опрошенных назвали зарплату спасателей и пожарных неоправданно низкой. По их мнению, спасатели и пожарные должны получать в среднем 126 900 рублей.