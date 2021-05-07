Набережные Челны, Татария, , 11:11 — REGNUM В Набережных Челнах на пересечении Автозаводского и Московского проспектов ведутся работы на поврежденном тепловоде. Авария здесь произошла вечером 6 мая. Ремонтные бригады всю ночь производили откачку воды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Установлено, что произошло повреждение подающего магистрального трубопровода диаметром 900 мм в проходном коллекторе под Автозаводским проспектом в результате наружной коррозии. Рабочие хоть и приступили к устранению аварии, но мешает высокая температура в проходном коллекторе, порядка 60−65 градусов. Откачка воды с тепловода полностью произведена. Работы планируют завершить в течение сегодняшнего дня.

В зону отключения попали 56 жилых домов — 28-й, 29-й, 30-й микрорайоны, а также жилые дома 53 комплекса, расположенные ближе к Московскому проспекту.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города Набережные Челны недовольны благоустройством улиц, которых во время весенних дождей и активного таяния снега буквально заливает, тротуары превращаются в большую лужу. Городская прокуратура после проверки установила, что на большей части Набережных Челнов при таянии снега или выпадении осадков ливневая канализация с объемом воды не справляется, из-за чего происходит подтопление. Причины — ненадлежащее состояние и содержание дождеприемников.

Читайте также: В Набережных Челнах подтоплены улицы

Читайте также: В Набережных Челнах готовятся к окончанию отопительного сезона