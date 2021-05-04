Набережные Челны, Татария, , 14:27 — REGNUM В городе Набережные Челны планируют отключить централизованное отопление. Об этом 4 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Отопительный сезон 2020−2021 годов в автограде заканчивается с 5 мая. Температура воздуха в течение пяти суток превышает показатель в +8 градусов. Городские власти приняли решение об отключении теплоснабжения.

В 2020 году отопительный сезон завершили 4 мая, а в 2019 году — 7 мая.

ИА REGNUM напоминает, в Казани отопление отключили еще в конце апреля.

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