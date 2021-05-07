Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

У «Дэвилз» забитыми голами отличились чешский нападающий клуба Павел Заха (15-я минута) и Майкл Маклауд (36-я).

Автором единственной шайбы «Айлендерс» стал Энтони Бовиллье (26-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить 23 из 25 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Нью-Джерси», одержавший вторую подряд победу, 9 мая снова встретится с «Айлендерс», потерпевшими третье подряд поражение.