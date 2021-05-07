На Украине заявили о готовности помочь Индии бороться с COVID-19
Киев, 7 мая, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Украина может помочь Индии в борьбе с пандемией COVID-19 поставками кислорода. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 мая в эфире телеканала «1+1».
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Коронавирус в Индии
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По его словам, Индия отказалась от всех видов украинской помощи, кроме кислорода.
«Украина готова предоставить Индии кислород. Сейчас технически прорабатывается этот вопрос. Мы будем также в числе стран, которые Индию поддержат», — сообщил Шмыгаль.
Напомним, ранее в связи с пандемией COVID-19 Украина закрыла въезд для иностранцев, прибывающих с территории Индии.
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