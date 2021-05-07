Саратов, 7 мая, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки коронавирус выявили у 124 жителей, наибольшее количество заболевших (33 человека) зарегистрировано в возрастной группе старше 60 лет. Всего по состоянию на 7 мая подтверждено 59 912 случаев заражения. Выздоровели за сутки 215 пациентов, за все время — 54 526 человек. Скончались 955 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

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За сутки в областном центре выявили 64 случая заражения, в Энгельсском и Балаковском районах — по 15, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония диагностирована у 28 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовскую область всего поступило свыше 232 тыс. доз антиковидной вакцины. На текущей неделе облминздрав ожидает поступления еще 7,2 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Иммунизацию населения от COVID-19 осуществляют в 108 прививочных пунктах.

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