Москва, 7 мая, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Массовая гибель каспийских тюленей в Дагестане могла произойти по вине рыболовов. Животные, скорее всего, погибли, попав в рыболовные тралы тех, кто ловит на Каспии кильку. После этого с тюленей содрали шкуры и выбросили, чтобы замаскировать преступление под браконьерство. Такую версию выдвинули в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Фотобанк Moscow-Live Тюлень

«Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море», — сообщило ведомство в телеграм-канале.

Ситуацию назвал вопиющей министр природы РФ Александр Козлов.

«Под угрозу поставлена популяция редких животных. Почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!» — заявил глава ведомства.

Напомним, на днях на побережье Каспийского моря в Дагестане были обнаружены около 170 мертвых тюленей, которые занесены в Красную книгу.

В настоящее время по данному факту организована проверка прокуратуры и Росприроднадзора. Все материалы, а также координаты каждого обнаруженного животного, собранные экологами и очевидцами, переданы в эти ведомства.

Стоит напомнить, что случаи массовой гибели тюленей происходили в Дагестане и раньше. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года на побережье Каспия были обнаружены около 40 мертвых животных. В 2016 году были найдены на берегу около 300 мертвых тюленей.