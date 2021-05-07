Сараево, 7 мая, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич прокомментировал официальную позицию немецкого правительства о том, что принцип так называемого законного представительства конституционных народов может усилить разделение в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 6 мая.

NATO Желько Комшич

«Я согласен с подходом правительства Германии к принципу «законного политического представительства», обсуждаемого в контексте реформы избирательного права, которое может усилить противоречия в Боснии и Герцеговине и затруднить исполнение соответствующих судебных решений», — отметил Комшич.

По его словам, такое отношение Германии к этому вопросу является лишь подтверждением правоты его многолетних усилий по защите этой позиции.

«Это полное фиаско и полное поражение политики Хорватского Демократического сообщества Боснии и Герцеговины и официального Загреба, который поддерживал такую антиевропейскую политику. Кроме того, речь идет о еще одном сильном посыле против этнических разделений в энтитетах Боснии и Герцеговины, на этот раз из Германии. Настало время принять к сведению решение Европейского суда по правам человека, а не обсуждать желания Чивича (лидер хорватов Боснии и Герцеговины) и его партии», — подчеркнул Комшич.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты, заключается в дискриминационном положении этого народа в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины на данный момент не имеют права избрать своего представителя в президиум страны.