Ставрополь, 7 мая, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжается вакцинация населения против коронавируса. Работа ведется и в праздничные дни. К 7 мая привиты уже 202,7 тыс. жителей края, сообщил в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Mzdrav.rk.gov.ru Вакцинация от коронавируса. Крым

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По его словам, оба компонента вакцины получили уже 134,4 тысячи человек. Недостатка в вакцине в регионе нет. На днях были получены еще 38,7 тысячи доз «Спутника V». В настоящее время создан запас вакцины в количестве около 70 тысяч доз.

Напомним, согласно планам властей, для остановки распространения коронавируса и создания коллективного иммунитета должны быть привиты 60% населения. Для Ставропольского края с населением более 2,794 млн человек это число составляет около 1,676 млн человек. В настоящее время в вакцинации приняли участие 12% от этого количества.