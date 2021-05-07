Загреб, 7 мая, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 6 мая после заседания правящей коалиции объявил о запрете на работу магазинов по воскресеньям. Торговля, как было объявлено, в воскресенье будет прекращена, за исключением 16 недель в году. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

«Мы обсудили закон о торговле и закон, который регулирует работу хорватской торговой палаты. Закон о торговле затрагивает вопрос о работе по воскресеньям. Идея состоит в том, чтобы работать по воскресеньям, за исключением 16 недель в году, то есть с учётом туристического сезона», — заявил премьер-министр.

Пленкович и ранее объявлял запрет на работу по воскресеньям в сфере торговли и призывал правительство провести двухлетний анализ.

Напомним, в октябре 2020 года министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич официально подтвердил, что не проводится никакого правительственного анализа нерабочих дней, о которых тогда упоминал Пленкович.