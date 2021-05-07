Норильск, Красноярский край, , 07:31 — REGNUM Сотрудник норильского отдела вневедомственной охраны совместно с коллегами помог девятилетней девочке, которая провалилась в снежный сугроб. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Сотрудник Евгений Занегин 6 мая в свободное от службы время ехал по Норильску на личном автомобиле. В одном из дворов он увидел группу подростков, которые выбегали на дорогу и останавливали проезжающие машины.

Выяснилось, что их девятилетняя знакомая провалилась в полутораметровый сугроб. Девочку завалило снегом. Росгвардеец, сообщив об инциденте в дежурную часть, начал откапывать ребёнка. Через несколько минут на помощь пришёл наряд вневедомственной охраны. Девочку достали из сугроба.

Юную норильчанку осмотрела скорая помощь. После осмотра её доставили домой.

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