2 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 12:37 — REGNUM В Московском регионе неожиданно утром 2 апреля выпал снег. Апрельская погода непредсказуема. Фоторепортаж ИА REGNUM из Подмосковья.

Дворники расчищают дорожки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сугробы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Снежные хлопья Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Белые пушистые хлопья покрыли деревья, дорожки, машины и лавочки. Снежный покров местами достигал 10−12 сантиметров. Дворники, не дожидаясь, когда снег растает, расчищают дорожки от тяжёлого и мокрого снега.

Кусты под шапками снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дворники убирают снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мокрый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегоуборочная машина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спасаясь под зонтиком от мокрого снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Кусты под шапками снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зимняя красота весной недолговечна. Изредка выглядывающие между облаков солнце быстро уменьшает сугробы. Температура воздуха на улице плюсовая, стоит тихая безветренная погода. Весной зимняя красота на одно утро, а лужи — на весь день.

Кусты под шапками снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Днем синоптики обещаю до +5, облачно с прояснениями. В полдень скорость ветра увеличится до 3−6 метров в секунду.

Голуби и снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Следы на снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег и вода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM