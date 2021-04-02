Наталья Стрельцова, 2 апреля 2021, 12:37 — REGNUM В Московском регионе неожиданно утром 2 апреля выпал снег. Апрельская погода непредсказуема. Фоторепортаж ИА REGNUM из Подмосковья.

Дворники расчищают дорожки
Дворники расчищают дорожки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сугробы
Сугробы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег
Снежные хлопья
Снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снежные хлопья
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Белые пушистые хлопья покрыли деревья, дорожки, машины и лавочки. Снежный покров местами достигал 10−12 сантиметров. Дворники, не дожидаясь, когда снег растает, расчищают дорожки от тяжёлого и мокрого снега.

Кусты под шапками снега
Кусты под шапками снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дворники убирают снег
Мокрый снег
Дворники убирают снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мокрый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снегоуборочная машина
Снегоуборочная машина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спасаясь под зонтиком от мокрого снега
Кусты под шапками снега
Спасаясь под зонтиком от мокрого снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кусты под шапками снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег
Снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зимняя красота весной недолговечна. Изредка выглядывающие между облаков солнце быстро уменьшает сугробы. Температура воздуха на улице плюсовая, стоит тихая безветренная погода. Весной зимняя красота на одно утро, а лужи — на весь день.

Кусты под шапками снега
Кусты под шапками снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег на деревьях
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Почки на деревьях распускаются
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Днем синоптики обещаю до +5, облачно с прояснениями. В полдень скорость ветра увеличится до 3−6 метров в секунду.

Лавочки в снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег во дворах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Молодые ели под снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Голуби и снег
Голуби и снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В лесу
Следы на снегу
В лесу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Следы на снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег и вода
Снег и вода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Следы
Следы
Следы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Следы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM