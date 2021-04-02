Наталья Стрельцова,
2 апреля 2021, 12:37 — REGNUM В Московском регионе неожиданно утром 2 апреля выпал снег. Апрельская погода непредсказуема. Фоторепортаж ИА REGNUM из Подмосковья.
Дворники расчищают дорожки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сугробы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снежные хлопья
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Белые пушистые хлопья покрыли деревья, дорожки, машины и лавочки. Снежный покров местами достигал 10−12 сантиметров. Дворники, не дожидаясь, когда снег растает, расчищают дорожки от тяжёлого и мокрого снега.
Кусты под шапками снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дворники убирают снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мокрый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снегоуборочная машина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спасаясь под зонтиком от мокрого снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кусты под шапками снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зимняя красота весной недолговечна. Изредка выглядывающие между облаков солнце быстро уменьшает сугробы. Температура воздуха на улице плюсовая, стоит тихая безветренная погода. Весной зимняя красота на одно утро, а лужи — на весь день.
Кусты под шапками снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Днем синоптики обещаю до +5, облачно с прояснениями. В полдень скорость ветра увеличится до 3−6 метров в секунду.
Голуби и снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В лесу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Следы на снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег и вода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Следы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Следы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM