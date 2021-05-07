Москва, , 07:22 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают разминирование территорий, где проходили боевые действия, — к настоящему времени от взрывоопасных предметов очищено 2082 гектара. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в работах «по утилизации ВОП и неразорвавшихся боеприпасов» на специальном полигоне «Баллыджа» ежедневно принимают участие около десяти специалистов из подразделения гуманитарного разминирования, уничтожающих «методом подрыва» около 120 взрывоопасных предметов в день.

«Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2082 га территории Нагорного Карабаха, более 640 км дорог, проверены 1764 здания, в том числе 30 социально значимых объектов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего было обнаружено и обезврежено 25 606 взрывоопасных предметов — артиллерийских снарядов, мин и других.

Как сообщало ИА REGNUM, шестнадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, более 330 тонн гуманитарного груза.

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