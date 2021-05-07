Гонконг, Китай, , 06:32 — REGNUM В Гонконге полиция задержала пятерых членов молодёжной радикальной организации «Возвращающиеся храбрецы», подозреваемых в нарушении закона о национальной безопасности. Об этом 7 мая сообщает газета The Standard.

Задержанных, которым от 15 до 24 лет, подозревают в подрывной деятельности и распространении революционных идей, направленных на обретение так называемой «гонконгской независимости». В соответствии с новым законом, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Отмечается, что в квартирах активистов произведены обыски, им оказывается необходимая юридическая помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд Гонконга приговорил оппозиционного активиста Джошуа Вонга, обвинённого в участии в несогласованной акции протеста 4 июня 2020 года, к десяти месяцам тюрьмы.

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