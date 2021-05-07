Токио, , 05:38 — REGNUM Контроль за въездом лиц, прибывающих в Японию из Индии, Пакистана и Непала, планируют усилить японские власти из-за ситуации с коронавирусом в этих странах, 7 мая передает телеканал NHK.

Всех, кто въезжает с территории указанных государств, обяжут после пересечения границы проходить шестидневный карантин в специализированных учреждениях. Каждые три дня они будут тестироваться на коронавирус.

После прибывшим разрешать продолжить двухнедельный карантин там, где они пожелают, если тесты будут иметь отрицательные результаты. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 10 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая телеканал NHK передал о том, что в больницах японской префектуры Осака закончились места для пациентов с тяжелой формой COVID-19.

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