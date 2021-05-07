Вашингтон, , 04:42 — REGNUM По меньшей мере 70 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, произведенные американской корпорацией Johnson & Johnson, могут быть признаны негодными в США. Об этом 6 мая сообщила газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Такое решение могут принять из-за возможного загрязнения препарата. Ранее были на заводе в городе Балтимор перепутали ингредиенты двух разных вакцин от COVID-19, из-за чего забраковали 15 млн доз препарата Johnson & Johnson.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опасается, что выпущенные одновременно с ними другие партии вакцины также могут быть испорчены. В настоящий момент изучаются партии препарата, отправленные в ЕС, Канаду и ЮАР. При этом общее количество доз варьируется от шести до девяти миллионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Канада приостановила использование поступившей из США вакцины от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за опасений по поводу качества поставленной партии препарата. 3 мая канадские власти разрешили применение вакцины для лиц старше 30 лет.

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