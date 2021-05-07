Нью-Йорк, США, , 05:38 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 мая ростом. Dow Jones второй день подряд обновляет максимум.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 318,19 пункта (0,93%), до уровня 34 548,53 пункта. S&P 500 прибавил 33,97 пункта (0,82%), поднявшись до уровня 4201,56 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 50,42 пункта (0,37%), до уровня 13 632,84 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,58, до уровня $64,71 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 мая разнонаправленно. Dow Jones при закрытии обновил максимум.

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