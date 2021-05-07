Хьюстон, США, , 04:06 — REGNUM В городе Хьюстоне (штат Техас, США), водитель врезался в группу пешеходов около ресторана. Об этом со ссылкой на полицию 6 мая сообщает вещательная корпорация ABC.

В результате произошедшего погибла женщина, ещё несколько человек были ранены. По информации полиции округа Харрис, водитель легкового автомобиля совершил наезд намеренно. После содеянного он пытался скрыться, но через некоторое время вернулся на место произошедшего и был задержан. Пострадавших доставили в расположенные поблизости больницы.

В настоящее время полиция изучает связь водителя с участниками драки, которая ранее началась внутри ресторана и позже переместилась на парковку.

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