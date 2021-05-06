Бергамо, Италия, , 23:13 — REGNUM Сегодня, 6 мая, портал «Спорт-Экспресс» рассказал об интересе итальянской «Аталанты» к услугам нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

По данным источника, клуб из Бергамо добавил футболиста в свой трансферный список интересов, оценивая футболиста как подходящую кандидатуру на замену нападающим Луису Муриэлю и Дувану Сапате, которые могут покинуть команду этим летом.

«Аталанта» готова предложить российскому клубу 20 миллионов евро в качестве компенсации за переход иранского футболиста.

В текущем сезоне Азмун набрал 21 (19+2) очко по системе «гол+пас» в 23 матчах чемпионата России.