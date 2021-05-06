Москва, , 22:20 — REGNUM Сегодня, 6 мая, директор московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию о том, что вместе с главным тренером Доменико Тедеско клуб покинет и его тренерский штаб.

«Вместе с Тедеско после завершения сезона из «Спартака» уйдет и весь его штаб», — рассказал «Чемпионату» Фетисов.

Доменико Тедеско заявил о том, что станет подписывать новое соглашение с клубом по окончании сезона после поражения от «Зенита» со счетом 3:1 в рамках 19-го тура РПЛ.