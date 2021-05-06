Вашингтон, 6 мая, 2021, 21:56 — ИА Регнум. «Китайская угроза» может прийти со стороны не только Тихого, но и Атлантического океана. Об этом 6 мая сообщил глава Африканского командования вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Стивен Таунсенд в интервью Associated Press.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

По его словам, Пекин рассматривает возможность создания крупного морского порта, рассчитанного на содержание субмарин и самолетов на территории западного побережья Африки.

Таунсенд считает, что Китай уже обсудил данный вопрос с такими странами, как Мавритания и Намибия. Если дело дойдет до конца, то Китай сможет расширить свое военное присутствие на территории как Атлантического, так и Тихого океанов, отметил он.

«Им нужно место, где они смогут ремонтировать и пополнять припасами корабли. Это будет выгодно с военной точки зрения в условиях конфликта. Они уже сделали не мало на пути к созданию этого в Джибути. Теперь они положили глаз на атлантическое побережье и ожидают получить такую базу и там», — заявил генерал.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал наиболее крупным вызовом для Соединённых Штатов отношения с Китаем, а Россию, Северную Корею и Иран — менее значимыми, но тоже серьёзными факторами напряжённости.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2017 года Пекин открыл в Джибути первую военную базу за пределами национальной территории. Китайская база военно-морского флота Народно-освободительной армии расположена в Дорале к западу от столицы, а все базы других держав НАТО и Японии — недалеко от международного аэропорта на юге, менее чем в десяти километрах.