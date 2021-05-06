Москва, , 21:46 — REGNUM Сегодня, 6 мая, журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил, что нападающий Брендан Лайпсик покинет московский ЦСКА. 30 апреля истек срок действия его контракта с клубом.

По данным источника, в этом месяце он может заключить контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».

В минувшем сезоне КХЛ канадский форвард принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата и набрал на свой счет 24 (11+13) очка.

В розыгрыше плей-офф он отличился 8 (3+5) очками при полезности «+8» в 16 матчах.