Волгоград, 6 мая, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Работа всех поисковых отрядов приостановлена на территории Волгоградской области по поручению губернатора после взрыва снаряда 6 мая в Городищенском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Mil.ru Поисковый отряд

«В связи с трагедией, произошедшей в Городищенском районе, губернатор Андрей Бочаров поручил провести проверку всех поисковых отрядов, работающих на территории Волгоградской области, на предмет соответствия заявленных мест раскопок с фактическим местом их проведения, а также приостановить работу всех поисковых отрядов, ведущих раскопки на территории Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, около 18:00 6 мая в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района произошёл взрыв, предположительно, боеприпаса времён Великой Отечественной войны. На месте погибли 60-летний мужчина и 15-летний подросток, оба члены поисковой группы, прибывшие из Оренбургской области. Следственные органы начали проверку.