Новоуральск, Свердловская область, 6 мая, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В Новоуральске Свердловской области мужчина взял кредит и затем перевёл мошенникам 590 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник. «Союз меча и орала»

Гражданину 1980 года рождения позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности некоего банка и сообщил, что якобы на него хотят повесить кредит в Ленинградской области. Затем неизвестная женщина пояснила, что будто бы для проверки сотрудников банка ему нужно оформить на себя кредит на 600 тыс. рублей, который якобы обнулится.

Мужчина ранее слышал о подобных мошеннических методах и засомневался, однако всё же выполнил инструкции мошенников. Кроме того, у него состоялся разговор с якобы сотрудником полиции из отделения экономической безопасности. Мужчина оформил кредит и перевёл полученные деньги на «резервные счета». Теперь по факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.