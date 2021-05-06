Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:38 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области трое местных жителей отданы под суд за распространение наркотических средств. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Следователи считают, что группа действовала в 2017—2020 годах. Они осуществляли сбыт наркосредств с помощью интернета и тайников-закладок. Младший из соучастников был пойман в сентябре 2020-го. Затем оперативники задержали и остальных.

Из оборота изъяли более 140 граммов веществ. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Тагилстроевский районный суд.