Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 16:30 — REGNUM Записка 19-летней подпольщицы из города Слуцка. 1944 год. Других данных нет.

Оригинал Поганые чувствуют, что им скоро конец. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 10:00