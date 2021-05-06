Ижевск, , 16:20 — REGNUM Из федерального бюджета выплату в размере 10 тыс. рублей уже получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые проживают в Удмуртии. Об этом сообщил премьер-министр Ярослав Семёнов.

Кроме того, из регионального бюджета в преддверии праздника выплаты в размере 4 тыс. рублей будут направлены участникам и инвалидам войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей; награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Всего к 76-й годовщине Победы в республике выплаты получат 256 человек.

Ветеранов Великой Отечественной войны, к великому сожалению, остается все меньше, констатировал Семёнов и отметил, что особенно важно в канун праздника отдать им дань уважения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске на месте установки стелы «Город трудовой доблести» в сквере Победы 8 мая заложат «Капсулу времени». Послание потомкам, которое станет содержимым капсулы, планируется вскрыть в 2045 году — в год празднования 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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