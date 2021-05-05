Ижевск, , 11:38 — REGNUM В Ижевске на месте установки стелы «Город трудовой доблести» в сквере Победы 8 мая заложат «Капсулу времени». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Послание потомкам, которое станет содержимым капсулы, планируется вскрыть в 2045 году — в год празднования 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

После торжественной церемонии гостей праздника ждет красочное проекционно-световое шоу, которое даст представление о том, как будут выглядеть будущая стела, поможет вообразить ее масштабы и смысловой наполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2020 года на совещании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин поддержал присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести».

В Ижевске было произведено более 11 млн винтовок и карабинов, около 1 млн пистолетов и револьверов, 1,5 млн ствольных заготовок для других оружейных заводов страны, более 240 тыс. противотанковых ружей Симонова и более 170 тыс. противотанковых ружей Дегтярева, около 15 тыс. авиационных пушек, более 130 тыс. авиационных пулеметов и более 80 тыс. станковых пулеметов, 100 противотанковых авиадесантных пушек.

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