Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 8 мая, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Письмо рядового Михаила Лихачева родным от 10 января 1944 года.

Во время войны работал директором школы. Три раза ездил в военкомат, чтобы его призвали: говорил, что не может смотреть в глаза своим ученикам, так как у многих призвали отцов и старших братьев.

Погиб 12 мая 1944 года в Тирасполе.