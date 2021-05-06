Варшава, , 16:04 — REGNUM Известный польский политолог Пётр Петровец написал критическую статью в адрес руководства Германии. В ней он упрекнул Берлин в «слишком хороших отношениях с Россией», в то время, когда «Запад наоборот противостоит Москве». Материал был опубликован на сайте телеканала TVP INFO.

«Российские военные учения у границ Украины, которые заставили переживать всю Восточную Европу, а также длящаяся семь лет враждебная политика России к Украине и Западу должны объединить все страны ЕС и США. Даже больше — всё западное сообщество. А в этом время центральная страна Евросоюза — Германия — налаживает экономические и энергетические связи с Москвой», — говорится в материале политического обозревателя. Позже он уточняет, что речь идет в первую очередь о строящемся российско-германском газопроводе «Северный поток — 2».

По мнению Петровца, «Германия таким образом мешает Западу принять консолидированную позицию, что показывает России слабость ЕС».

«Выступления высших лиц Германии порой выглядят просто жалкими — они не хотят ничего, кроме как выражать устную обеспокоенность. Деньги в Берлине окончательно взяли верх над принципами и ценностями», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад». «Польша всегда выступала против строительства газопровода «Северный поток — 2». Вместе с нами с решительной и твердой позицией проект противостоят и США. Причем, независимо от политической конъюнктуры в России и Восточной Европе. Но Германия, к сожалению, заинтересована в данном проекте. «Северный поток — 2» разделил Запад, как никогда за последние десятилетия», — заявил дипломат.