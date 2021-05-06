Москва, , 21:52 — REGNUM Блогер и рэп-исполнитель Big Russian Boss впервые публично показал своё лицо в подкасте «Без души». Видеоролик доступен на YouTube-канале «Данила Поперечный».

Игорь Серавин (настоящее имя Big Russian Boss) ответил на вопросы комика Данилы Поперечного и снял с себя атрибуты публичного образа — бороду, очки, корону и т.д. Также почти весь выпуск Серавин общался своим настоящим голосом.

Ролик за несколько часов посмотрели более 790 тыс. человек. Видео попало в тренды русскоязычного YouTube.

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