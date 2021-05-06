Ставрополь, , 15:43 — REGNUM В Ставропольском крае уволен главврач Георгиевской районной больницы Альберт Каспаров. По официальной версии, он ушел с должности по собственному желанию, пишет ИА «Блокнот Ставрополь». По данным издания, больницу после его ухода с поста возглавит заведующая Незлобненской больницей Татьяна Медова.

Напомним, в отношении медперсонала больницы в городе Георгиевске возбуждено уголовное дело о халатности после того, как в соцсетях появилась информация о доведении одной из пациенток стационара до пролежней.

Женщина, находившаяся в реанимации, получила повреждения из-за того, что долгое время оставалась в неподвижном состоянии. Медперсонал не предпринимал никаких мер для оказания ей помощи.

Местный минздрав организовал проверку после возбуждения уголовного дела. В ведомстве сообщили, что пациентка была помещена на противопролежневый матрас, а полученные ею травмы были результатом патологии и избыточной массы тела, а не отсутствием ухода.

В настоящее время подтверждения информации об увольнении Каспарова на официальной странице минздрава нет.

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