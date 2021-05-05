Георгиевск, Ставропольский край, , 13:21 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после публикации в соцсети о халатном отношении к своим обязанностям медперсонала Георгиевской районной больницы. Пациентке стационара этой медорганизации был нанесен вред здоровью. У женщины, долгое время находившейся в реанимации, возникли пролежни.

В ходе мониторинга СМИ была выявлена публикация о недобросовестном и небрежном отношении медицинского персонала больницы в городе Георгиевске к 59-летней пациентке. Известно, что пациентка находилась с больнице с 16 марта по 27 апреля 2021 года.

«В результате длительного нахождения женщины в одном положении на отдельных участках её тела образовался некроз мягких тканей (пролежни)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках уголовного дела о халатности назначен ряд судебных экспертиз. По итогам расследования будет вынесено решение в отношении виновных должностных лиц.