Москва, , 15:35 — REGNUM На сегодняшний день в 84 российских регионах сохраняется масочный режим. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Рейд по соблюдению масочного режима в транспорте. Саратовская область Transport.saratov.gov.ru

«По-прежнему действует ваш указ прошлого года о критериях снятия ограничений… Сегодня 84 региона страны, за исключением Амурской области, сохранили масочный режим», — сказала Голикова.

При этом она обратила внимание российского лидера на контроль за соблюдением этого режима, «потому что мы видим, что не все граждане соблюдают [данный режим]».