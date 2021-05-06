Казань, 6 мая, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Казани список пляжей и организованных мест для отдыха горожан утвердил исполком. Их перечень публикует в новом выпуске сборника документов и правовых актов пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнечные ванны

Так, до 25 мая к купальному сезону должны быть подготовлены восемь объектов: пляжи «Комсомольский», «Локомотив», «Нижнее Заречье», на озерах Глубоком и Большом Лебяжьем, а также организованные места отдыха у воды в парке Победы, на озерах Изумрудном и Малом Лебяжьем.

На указанных территориях должна быть организована работа спасательных и медицинских пунктов, которые с 1 июня и по 1 сентября приступят к дежурству.

Перед началом сезона дно пляжей и мест отдыха обследуют водолазы. Кроме этого, будут взяты анализы пробы воды и почвы.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году после реконструкции в Казани открыли пляжи «Большое Лебяжье» и «Комсомольский», а также место отдыха «Малое Лебяжье». Еще были оборудованы места для купания на пляжах «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Озеро Изумрудное» и в парке Победы.

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