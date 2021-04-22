Ростов-на-Дону, , 08:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону купальный сезон начнётся 1 июня и продлится до 1 октября. Об этом говорится в постановлении за подписью градоначальника Алексея Логвиненко.

Документом утверждён график работы пляжных зон отдыха и спасательных постов на улице Капустина, острове Зелёный и на улице Левобережной — с 10:00 до 20:00 ежедневно.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году из-за пандемии купальный сезон в Ростове-на-Дону и других муниципальных образованиях Ростовской области официально начался на месяц позже обычного.

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