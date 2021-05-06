Киев, , 14:59 — REGNUM США поддерживают получение Украиной план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 6 мая в комментарии «Интерфакс-Украина».

Глава офиса президент Украины прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд.

«Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки возможного получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО», — сказал он.

Ермак отметил, что США являются для Украины «стратегическим партнёром», однако в НАТО есть множество других членов.

«Поэтому работа продолжается», — подытожил чиновник.

Напомним, ранее Блинкен сообщил, что высоко ценит роль Украины в «сдерживании» России.

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