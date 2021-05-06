Киев, 6 мая 2021, 14:21 — REGNUM Россия не полностью отвела войска от границ Украины и имеет возможность «действовать агрессивно». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Чиновник добавил, что США рассматривают вопрос усиления сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что из десятков тысяч военных Россия отвела от границ Украины до 3,5 тыс. человек.
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