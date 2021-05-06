Киев, , 14:21 — REGNUM Россия не полностью отвела войска от границ Украины и имеет возможность «действовать агрессивно». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я должен сказать, что я высоко оцениваю то сдерживание, которое продемонстрировала Украина в рамках таких «провокационных» действий [России]… Сдерживание, которое проявила Украина, является реальным и высоко ценится», — сказал он.

Чиновник добавил, что США рассматривают вопрос усиления сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что из десятков тысяч военных Россия отвела от границ Украины до 3,5 тыс. человек.

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