Подгорица, , 14:26 — REGNUM Расходы бюджета Черногории в первом квартале 2021 года составили 451,9 миллиона евро, что составляет 9,7 процента от расчетного валового внутреннего продукта. По сравнению с планом и первым кварталом прошлого года расходы ниже на 77,5 миллиона или 700 тысяч евро.

При этом, как отмечает минфин Черногории дефицит бюджета составил 103,5 миллиона долларов или 2,2 процента ВВП.

Текущие расходы бюджета составили 189,1 миллиона долларов, что на 28,6 миллиона меньше запланированного и на 12 миллионов меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. Капитальные затраты составили 27,1 миллиона, что на 17 миллионов меньше запланированного и на миллион больше, чем в прошлом году.

Наибольшее несоответствие было в резерве бюджета, из которого 30 миллионов евро были выплачены на счет авиакомпании To Montenegro и 10,9 миллиона брутто-зарплат и взносов за счет работодателя в сфере здравоохранения и образования.