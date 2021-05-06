Зеленогорск, Санкт-Петербург, 6 мая, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В городе Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга в день памяти святого Георгия Победоносца митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил новый храм, названный в честь святого великомученика, и совершил в нем Божественную литургию.

Gov.spb.ru Храм св. Георгия Победоносца в Зеленогорске

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Как сообщили 6 мая в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии РПЦ, строительство нового храма в микрорайоне Красавица, вблизи Большого Симагинского озера, велось на пожертвования предпринимателя Бориса Ротенберга компанией «ЭкоИнжСтрой».

Митрополит Варсонофий наградил известного бизнесмена медалью апостола Петра первой степени, а храму, построенному на территории бывшего военного городка, подарил икону Воскресения Христова.

На церемонию приехали не только сам благотворитель, но и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и другие официальные лица, а также представители силовых и правоохранительных структур, пришли местные жители.

Александр Беглов поздравил всех участников церемонии с праздником Пасхи, сообщили в Смольном, и поблагодарил всех, кто содействовал созданию и строительству храма.