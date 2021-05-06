Киев, 6 мая, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Перед Украиной стоят два вызова — внешний и внутренний. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

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Внешней угрозой для Украины является Россия, а внутренней — коррупция и олигархи, сказал он.

«Эти две угрозы взаимосвязаны, потому что Россия использует коррупцию и лиц, которые помогают ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа», — отметил Блинкен.

Он добавил, что в этом контексте стороны обсудили антикоррупционные реформы на Украине, включая реформы судов, правоохранительных органов и спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США заявил, что высоко ценит усилия Украины по «сдерживанию» России.