Красноярск, 6 мая, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 3559 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая в Красноярском крае выявлено 71 013 носителей коронавируса, выздоровели 65 399 человек.