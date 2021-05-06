Стокгольм, , 13:06 — REGNUM Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш может вздохнуть с облегчением. Подъем партии в общественном мнении, согласно данным последнего опроса SVT/Novus, гарантирует партии прохождение в Риксдаг. Однако положение для лидера «Либералов» и их лидера Нямко Сабуни все еще мрачное. Об этом в своей авторской статье, опубликованной 6 мая, написал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

«Опрос SVT/Novus показывает, что, по мнению шведских избирателей, ситуация стабильна. Колебания ограничены, и единственное статистически значимое изменение — рост популярности «Христианских демократов» до 5,3% (+1,1%).

Таким образом, партия находится в более безопасном положении, и лидер партии Эбба Буш может хотя бы на мгновение вздохнуть с облегчением. Будет ли это поворотным моментом для партии, еще неизвестно. «Христианские демократы» потеряли поддержку в общественном мнении с момента своего пика весной 2019 года, но сейчас наблюдается рост.

Чтобы делать уверенные выводы о росте в общественном мнении «Христианских демократов», необходима дополнительная информация в виде дальнейших опросов. Однако было бы интересно, если популярность партии будет расти, несмотря на внимание к внутренним спорам лидера партии и продолжающемуся предварительному расследованию по делу о клевете…

Для «Либералов» ситуация выглядит все более безнадежной. Несмотря на заявление партии по правительственному вопросу, никаких подвижек не предвидится. У тех, кто надеялся на быстрый рост в общественном мнении, есть все основания разочароваться. Либералы остаются на уровне 2,9%, что означает, что положение Нямко Сабуни как лидера партии остается слабым», — написал Кнутсон.

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