Ньон, Швейцария, , 13:03 — REGNUM Союз европейких футбольных ассоциаций (УЕФА) может применить самые жесткие санкционные меры по отношению к клубам, которые не вышли из проекта Суперлиги по футболу. Об этом 6 мая сообщает ESPN.

Уточняется, что максимальным наказанием для таких команд станет отстранение от участия в еврокубках на срок в два года. Также в отношении не вышедших из указанного проекта футбольных клубом могут применены серьезные санкции финансового характера.

При этом отмечается, что УЕФА в последние полторы недели провел переговоры с 12 клубами-создателями Суперлиги для подтверждения того, что они больше не участвуют в данном проекте. Лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Атлетико» и миланский «Интер» подтвердили свой выход из проекта. В то же время, мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «Барселона» и «Милан» по-прежнему не собираются покидать Суперлигу.

Отметим, о создании 12 ведущими футбольными клубами Европы Суперлиги стало известно 19 апреля, затем, на фоне негативной реакции на это болельщиков и УЕФА, многие клубы заявили о выходе из проекта.